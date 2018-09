Un Africain millionnaire à 28 ans au Canada

Un jeune Africain installé au Canada gagne deux fois le gros lot à la loterie en cinq mois.



Le Canada semble porter chance à Melhig Melhig, un jeune originaire d'Afrique de l'ouest installé à Winnipeg.



En moins d'un semestre, il a décroché à deux reprises le gros lot à un jeu à gratter et chaque fois pour une valeur supérieure à un million de dollars.



En avril dernier, Melhig Melhig achète un ticket à gratter et gagne 1,5 million de dollars. Une sacré chance puisque 900.000 tickets avait été émis !



En Août, la chance lui sourit une nouvelle fois au même jeu de grattage. Il empoche cette fois deux millions de dollars après avoir pioché le ticket gagnant sur 1,3 million.



Pour un nouveau millionnaire, les billets ne font pas tourner la tête à Melhig Melhig. Avec son premier jackpot, il avait acheté une maison pour sa femme et ses enfants.



Avec les deux derniers millions qu'il vient d'encaisser, il compte se construire un avenir et pour commencer il a décidé "d'aller à l'école" !



"Je veux améliorer mon anglais (et) apprendre quelque chose d'utile, comme la charpenterie," a déclaré le jeune homme, à la Western Canada Lottery Corporation (WCLC).



Voici sans doute une bonne manière de dépenser des millions après avoir une eu à deux reprises une sacré chance.