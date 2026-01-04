Un Ghanéen enrôlé par la Russie attendu à Accra après sa captivité en Ukraine

L’annonce marque une première confirmation officielle, côté Ghana, de la participation de jeunes Ghanéens au conflit opposant la Russie à l’Ukraine, en cours depuis 2022.



Arrivé en Russie en juillet 2024, le ressortissant ghanéen dont le nom n’a pas été communiqué, a par la suite « signé un contrat » pour rejoindre l’armée russe. Un engagement militaire qui l’a mené à prendre part « aux hostilités dans la direction [de la ville ukrainienne] de Zaporijjia », selon les informations communiquées par le ministre des Affaires étrangères ghanéen.



Sur son compte X, le chef de la diplomatie annonce vouloir se rendre à Kiev « dans les prochaines semaines afin de poursuivre les négociations pour [la] libération » du soldat ghanéen, désormais prisonnier. Il précise en outre que le Ghana « s’est opposé à l’éventualité que [ce] ressortissant soit inclus dans un échange de prisonniers de guerre entre l’Ukraine et la Russie ».

Contacté par RFI sur la présence d’autres ressortissants ghanéens dans l’armée russe, le ministère des Affaires étrangères n’a pas répondu à nos sollicitations.



Fin 2024, de nombreuses publications sur les réseaux sociaux ainsi que des articles de presse ont pourtant fait état d’une dizaine de jeunes hommes ghanéens engagés sur le front, aux côtés de soldats russes.



Des témoignages qui font part, pour certains, d’un engagement forcé ; ces derniers affirmant avoir été trompés par une fausse promesse d’emploi en Russie.​