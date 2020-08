Un Nigérian `` enfermé par sa famille pendant 30 ans ' a été sauvé

La police de l'État de Kano, au nord du Nigéria, a secouru un homme de 55 ans qui a été enfermé par sa famille pendant 30 ans parce qu'il était apparemment malade mental, a déclaré à la BBC le militant des droits humains Sani Shuaibu.



L'homme avait souffert pendant des décennies avec l'un de ses pieds lié par une barre de métal à une grosse bûche dans une pièce sans porte ni fenêtre, a déclaré M. Shuaibu du Human Rights Network (HRN).



Il a alerté la police par rapport à la situation de l'homme à la suite d'une dénonciation et a rejoint l'opération pour le sauver dans une propriété dans la ville de Rogo.



"Il a des problèmes mentaux et devenait agressif et au lieu de demander de l'aide en 1990, le père a décidé que la meilleure chose à faire était de l'enfermer", a déclaré M. Shuaibu à la BBC.



"Lorsque le père est mort il y a quelques années, ses deux frères, tous deux plus jeunes que lui, ont continué à le garder en détention, mais aujourd'hui, il est un homme libre. Certains voisins conscients de sa situation ont joué un rôle clé dans ce sauvetage", a-t-il ajouté.



L'homme de 55 ans se trouve actuellement à l'hôpital général de Rogo où il est soigné, tandis que ses frères ont été interrogés par la police.



Le porte-parole de la police de Kano, Abdullahi Haruna, a confirmé le sauvetage à la BBC et a indiqué qu'ils enquêtent sur l'affaire.



Il s'agit de la troisième opération de sauvetage du genre très médiatisée en moins de deux semaines.



HRN, une organisation non gouvernementale, a participé aux trois opérations de sauvetage. Son chef, Haruna Ayagi, a déclaré à la BBC qu'il fallait s'attendre à davantage de cas car il s'agissait "d'un problème profond et ignoré depuis longtemps".



"Dans la plupart de ces cas, les parents ont eu la chance d'avoir des enfants ayant des besoins spéciaux et comme ils n'ont pas de ressources pour s'occuper d'eux et sans aide du gouvernement ou des institutions, ils ont recours à les enfermer", a-t-il ajouté.