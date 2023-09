Un Séisme de magnitude 6.8 a frappé le Maroc ce vendredi soir

Un tremblement de terre d'une magnitude estimée à 6,8 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans plusieurs régions du Maroc. Son épicentre a d'abord été localisé au centre du pays à 16 km du lieu-dit Talat N'Yaagoub.



Selon un bulletin d'alerte de détermination préliminaire établi par le réseau national de géophysique, de surveillance et d'alerte sismique, l'épicentre du séisme, survenu à une profondeur d'environ 8 kilomètres, a été localisé à 30.961 degrés de latitude Nord et 8.413 degrés de longitude ouest, a précisé



TING, qui a situé l'épicentre dans la commune d'Ighil, relevant de la province d'Al Haouz.

Outre le Maroc, principalement touché, d'autres pays ont été concernés: Gibraltar, Mauritanie, Portugal, Espagne, et Algérie.



Une première réplique de magnitude 4,8 a été enregistrée à 26 km au sud de Casablanca, 20 minutes après la secousse principale. Une seconde de magnitude 3,3 a suivi dans la région de Marrakech.



Les informations sur d'éventuelles victimes ne sont pas encore disponibles. En revanche, des dégâts matériels sur les bâtiments ont été signalés à Marrakech, Taroudant et d'autres villes et localités du centre-sud du royaume.