« Un adversaire qui affirme qu'il faut laisser le gouvernement travailler devrait tout bonnement se joindre à lui», Madior Ly

« Laisser le gouvernement travailler », a déclaré ce dimanche, l’ancien premier ministre sous Macky Sall, après sa prière à la mosquée Omarienne en ce jour où une partie de la communauté musulmane a célébré l’Eid El Fitr. Une déclaration qui n’est visiblement pas du goût, du parti de la République des Valeurs.



Sans perdre de temps, Dr Madior Ly, membre de la cellule de communication de La République des Valeurs s’est fendu d'une déclaration cinglante, pour répondre au leader de Nouvelle Responsabilité.



Dans sa déclaration, Madior Ly invite Amadou Ba à se taire, à défaut, de rejoindre le régime en place. « Profitez du confort nauséabond de l’hibernation forcée et taisez-vous ! », a fustigé M. Ly.

Selon lui, l’opposition ne doit pas se contenter d’être silencieuse face à un gouvernement qu’il considère inefficace et dissimulé derrière « des contrevérités et la médiocrité. Il faut que le Premier ministre Amadou Ba comprenne que s'opposer par la génération d'idées est le moyen le plus efficace d'assister un gouvernement dans son travail, surtout avec cette équipe gouvernementale ».



Dr Madior Ly a estimé que l’ancien Premier ministre ferait mieux de se joindre au gouvernement » s’il estime que ce dernier a la légitimité pour diriger sans contestation. « Un adversaire qui affirme qu'il faut laisser le gouvernement travailler devrait tout bonnement se joindre à lui. Nous avons capté ce jeu depuis », a-t-il ajouté.



Pour le membre de la République des Valeurs, Amadou Ba, a trahi ses proches collaborateurs qui, selon lui, « subissent aujourd’hui l’injustice de ce gouvernement aux relents de dictateurs incultes ».

« Heureusement que la lâcheté n'est pas la chose la plus répandue au Sénégal », a lancé M. Ly.

Ajoutant : « Le Sénégal n'est ni une propriété privée, ni un fonds commun, encore moins une prison à ciel ouvert ».