Un an de prison ferme pour avoir brisé le rêve de 150 pèlerins

L’affaire des 150 pèlerins laissés en rade lors de l’édition 2017 du pèlerinage à La Mecque, connaît son épilogue. Le Tribunal correctionnel de Dakar a condamné à un an de prison ferme Mame Mberry Ndiaye, la patronne de l’agence de voyage Mberry travels, et ses complices qui, devront en plus verser à chacune de leurs victimes des sommes comprises entre 2,5 millions de francs Cfa et 3 millions 250 mille ainsi que 500 mille pour les dommages.



Selon Enquête, qui donne l’information, ils sont reconnus coupables d’abus de confiance et ont été relaxés pour le délit d’association de malfaiteurs.