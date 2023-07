Un attentat à la voiture bélier a fait sept blessés à Tel-Aviv

Au moins sept personnes ont été blessées mardi dans une rue commerçante de Tel-Aviv par "une voiture qui a attaqué un certain nombre de civils" selon la police. Cette dernière a précisé que le conducteur, qui a été "neutralisé", est sorti de son véhicule "pour poignarder des civils avec un objet tranchant".



Un attentat à la voiture-bélier a fait sept blessés mardi à Tel-Aviv, pendant que l'armée israélienne poursuivait une opération de grande envergure dans laquelle dix Palestiniens ont été tués dans la ville et le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.



La police a déclaré avoir reçu des informations concernant "une voiture qui a attaqué un certain nombre de civils" dans le nord de Tel-Aviv et ajouté qu'elle avait "neutralisé l'assaillant".



"Il semble que le suspect conduisait un véhicule allant du sud au nord, qu'il a foncé sur des piétons qui se trouvaient dans une rue commerçante et qu'il est sorti de son véhicule pour poignarder des civils avec un objet tranchant", a déclaré la police.



Des médecins ont indiqué qu'ils soignaient cinq blessés, la police précisant de son côté que le nombre total de blessés s'élevait à sept.



Khaled el Batsh, un haut responsable du Jihad islamique, mouvement soutenu par l'Iran, a loué l'attaque, qualifiée de "réponse initiale et naturelle de la résistance face à ce qu'il s'est passé à Jénine", sans pour autant en revendiquer la responsabilité.



Une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, montre un pick-up roulant sur un trottoir près d'un centre commercial avant de s'engouffrer sur une piste cyclable. Un porte-parole du service ambulancier a indiqué que certaines victimes présentaient des blessures à l'arme blanche.



Opération à Jénine

Cet événement s'est produit au moment où l'armée israélienne poursuit une opération de grande envergure dans laquelle dix Palestiniens ont été tués, dans la ville et le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.



L'armée a annoncé avoir "neutralisé" un puits souterrain utilisé pour stocker des explosifs à Jénine. "De plus, les soldats ont localisé et démantelé deux salles opérationnelles appartenant à des organisations terroristes de la zone", a ajouté l'armée mardi dans un communiqué.



Les forces israéliennes ont frappé "un centre d'opérations conjointes" d'un groupe armé local, la Brigade de Jénine, un dépôt d'armes, un site "d'observation et de reconnaissance" et une cache servant à des auteurs présumés d'attaques contre des cibles israéliennes, selon l'armée.



"Cent-vingt suspects palestiniens" ont été appréhendés depuis lundi tandis "qu'environ 300 terroristes armés se trouvent encore à Jénine, la plupart cachés", a indiqué l'armée.



La ville de Jénine et le camp de réfugiés adjacent, bastion de groupes armés palestiniens, ont été visés à plusieurs reprises par des opérations israéliennes.



Le nord de la Cisjordanie a connu une récente vague d'attaques contre des Israéliens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs.



Selon le ministère palestinien de la Santé, dix Palestiniens ont été tués et 100 blessés, dont 20 sont dans un état grave.



"Nos forces sont entrées dans le nid de terroristes à Jénine […], elles sont en train de détruire des centres de commandement et de s'emparer d'une quantité d'armes considérable", a déclaré lundi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Il s'agit d'"une guerre ouverte contre la population à Jénine", a dénoncé le ministère palestinien des Affaires étrangères.