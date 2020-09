Un autre suicide dans le département de Tivaouane: un père de famille de 67 ans retrouvé pendu par sa fille

Alors que la tragédie d’une famille (un père, son épouse et leur fille de moins de 2 ans) n’a pas encore tirée au claire dans la ville de Tivaouane, un autre cas de suicide a été enregistré vendredi dans le même département.



Dans la commune de Mérina Ndakhar, un homme, âgé de 67 ans, marié à deux femmes et père de 9 enfants, a été retrouvé mort, pendu à un arbre, selon Emedia. Les faits ont eu lieu, plus précisément dans le village de Boussoura Lèye



Disparu depuis lundi, l’homme a été retrouvé par sa fille, pendu à un tamarinier non loin du village.



La dépouille a été transportée à l’hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête pour en savoir un peu plus sur ce drame.