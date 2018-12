Un bébé nigérian de 2 ans meurt en Italie à la suite d'une circoncision

Un garçon de deux ans est mort à la suite d'une hémorragie causée par une circoncision ratée dans un centre pour migrants en Italie.



Le frère jumeau du garçon a également subi l'intervention à Monterondo, dans la banlieue nord-ouest de Rome, et il se remet actuellement à l'hôpital.



Un homme de 66 ans a été accusé de meurtre, selon les médias italiens.



5 000 circoncisions sont pratiquées en Italie chaque année, mais plus d'un tiers d'entre elles sont pratiquées illégalement, selon l'organisation caritative Amsi.



L'Association culturelle à but non lucratif Arci a déclaré que les procédures s'étaient déroulées dans un centre de réfugiés qu'il gère avec le conseil local à Monterondo.



"C'est une tragédie qui nous laisse sans voix ", a déclaré M. Arci dans une déclaration sur Facebook, ajoutant qu'il engagerait des poursuites civiles une fois que les responsables de la mort de l'enfant auraient été identifiés par la police.