Un blessé et plusieurs dégâts au marché central au poisson de Kaolack

Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du samedi 1ᵉʳ février 2025, aux alentours de 22h, au marché central au poisson de Kaolack, réduisant en cendres de nombreuses cantines et marchandises. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, les dégâts matériels sont considérables, plongeant les commerçants dans une profonde détresse, ont rapporté des témoins.



Les sinistrés, désemparés face à l'ampleur du sinistre, lancent un appel aux autorités et aux bonnes volontés pour une aide d’urgence et une éventuelle reconstruction du marché. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de l’incendie.