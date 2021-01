Un but de Pogba installe Manchester United à la tête de la Premier League

Cela paraissait impossible il y a quelques mois. Eliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupes, reversé en Ligue Europa, Manchester United est au sommet de la Premier League en ce début d'année 2021. Grâce à un but de Paul Pogba sur une belle reprise de volée, légèrement détournée (71e), les Red Devils se sont imposés ce mardi soir sur la pelouse de Burnley (1-0).



Les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer comptent désormais trois d'avance sur Liverpool (2e), le champion en titre, et quatre sur Leicester (3e) et Everton (4e). Ils sont invaincus en Premier League depuis 11 matchs, soit depuis leur défaite face à Arsenal le 1er novembre.



Désormais candidats sérieux au titre, peut-être leur premier 2013, les Red Devils iront à Liverpool dimanche pour un choc capital. Ce 205e "Derby of England" pèsera lourd dans la course à la couronne.



RMC Sport