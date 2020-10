Un cadre de Book Gis Gis demande la démission de Pape Diop de la tête du parti

Le président de la Fédération Book Gis Gis de France, Amadou Barry, a demandé la démission de Pape Diop à la tête du parti, dans une note transmise à la presse.



Selon lui, « Pape Diop a fait deux mandats de 4 ans, à la tête de Book Gis Gis et c'est lui-même qui avait dit après deux mandats, il allait partir et laisser la place à un autre. Apparemment, il a oublié », a dit Amadou Barry.



Il l'a invité également à quitter son poste de député pour aller se concentrer sur l'élection présidentielle à venir. Pour lui, M. Diop est fautif en allant pas à l'Assemblée nationale comme tous les parlementaires.



Barry en profite pour s'en prendre au président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse. « Comment quelqu'un peut s'absenter tout ce temps et il ne réagit pas. Il est aussi fautif que Pape Diop», a dit M. Barry.