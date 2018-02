Un caporal-chef des sapeurs pompiers arrêté avec 1,8 kilo des chanvre indien

Un caporal-chef des Sapeurs pompiers a été arrêté à Kébémer avec 1,8 kilogramme de chanvre indien. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un faux homme de tenu. L'opération qui s'est déroulée mercredi dernier a été menée par les hommes du commissaire Malick Dieng, du commissariat urbain de Kébémer, qui ont décidé de stopper les proportions inquiétantes du trafic du chanvre indien dans cette partie du pays.



Après avoir effectué un travail à l'ombre, les limiers ont découvert un intense trafic au quartier Medina. Il ont attendu la nuit pour piéger les coupables. Seulement, en pénétrant dans la maison suspecte, ils ont trouvé sur le jeune M. Mbaye (Première classe des sapeurs-pompiers) surpris en train de griller un joint. La fouille corporelle a permis aux hommes du commissaire Malick Dieng de trouver cornets de chanvre dans ses poches.

L’infirmier-major corporal chef, qui était absent des lieux, a trouvé les limiers et a tenté de les empêcher de fouiller la maison. La blouse blanche a été trouvée porteuse d’un tube contenant des graines de chanvre indien. Ils tombent sur une importante quantité de chanvre indien (1,8 kg, selon L'Observateur).

Lui et le jeune M. Mbaye ont été déférés au Parquet de Louga