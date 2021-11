Un commandant du Front Polisario tué par un drone marocain, selon la presse

L'information est révélée par des journaux marocains et espagnol : le commandant de la cinquième région du Front Polisario a été tué ce dimanche14 novembre, lors d'une attaque menée par un drone marocain à l'est du mur de sable. Ce mur sépare la partie gérée par l'autorité marocaine du Sahara occidental et celle sous contrôle du Polisario.

RFI

