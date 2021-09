Un commerçant vole les 24 millions de son cousin et vend le véhicule de son grand-père

Seydina Mohamed Ndiaye avait une confiance en son cousin Serigne Ndiaye. Agent immobilier de profession, il confiait tous ses revenus au prévenu. Selon « Rewmi Quotidien » qui donne l'information, le commerçant, les a détournés. Ne s’arrêtant pas là, il a aussi vendu le véhicule de marque Mitsubishi de son grand-père, Mame Gor Ndiaye, alors qu'il avait promis à sa victime de le dépanner.



Devant la barre, Serigne Ndiaye a affirmé qu’il versait l'argent de Seydina Mohamed Ndiaye dans son compte bancaire, domicilié à la Cbao, et il lui doit 11,5 millions FCFA. Concernant la voiture de son grand-père, il a renseigné que c'est ce dernier qui l'a mandaté pour vendre le véhicule à 1.500.000 Fcfa.



Interrogé à son tour, Seydina Mohamed Ndiaye, a confié : « Au début de notre collaboration, il m'avait proposé un véhicule 7 places à 3,5 millions francs. Après avoir encaissé ledit montant, il me dit que la voiture a été interceptée à Diamniadio. Malgré cela, je lui confiais d'importantes sommes d'argent. Il me doit plus de 24 millions FCFA. Quand je lui ai réclamé cet argent, il m'a donné le numéro d'un faux gestionnaire de compte », a-t-il témoigné.



Poursuivant, le plaignant révèle que les 24 millions appartiennent à des coopératives. « Il m'a sacrifié. Je risque la prison, car je ne peux pas désintéresser tous mes créanciers », s'est-il lamenté, avant de réclamer 30 millions FCFA, à titre de dédommagement.



Pour Mame Gor Ndiaye, qui a pris Serigne Ndiaye sous son aile depuis sa tendre enfance, il s’est dit déçu du comportement de son petit-fils. « Je lui ai remis le véhicule pour qu'il le dépanne. Mais il l'a vendu avant de bouffer l'argent", a-t-il regretté-t-il.



Les avocats du prévenu ont sollicité une application bienveillante de la loi. Finalement, la présidente du tribunal qui a suivi le réquisitoire du procureur, a envoyé le prévenu en prison pour six mois. Il doit également allouer 25 millions et 3 millions de francs respectivement à Seydina Mohamed Ndiaye et à Mame Gor Ndiaye.