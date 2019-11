Un dénonciateur de Boeing émet des doutes sur le système d'oxygène des 787

Un dénonciateur de Boeing a affirmé que les passagers du 787 Dreamliner pourraient se retrouver sans oxygène si la cabine subissait une décompression soudaine.



John Barnett indique que les tests suggèrent que jusqu'à un quart des systèmes d'oxygène pourraient être défectueux et pourraient ne pas fonctionner, en cas de nécessité.



Il a également affirmé que des pièces défectueuses avaient été délibérément installées sur des avions de la chaîne de production d'une usine de Boeing.

Boeing rejette ses accusations et affirme que tous ses avions sont construits avec les plus hauts niveaux de sécurité et de qualité.



L'entreprise a fait l'objet d'un examen minutieux à la suite de deux accidents catastrophiques impliquant un autre de ses avions, le 737 Max - l'accident d'Ethiopian Airlines en mars et la catastrophe de Lion Air en Indonésie l'année dernière.



M. Barnett, ancien ingénieur en contrôle qualité, a travaillé pour Boeing pendant 32 ans, jusqu'à sa retraite pour raisons de santé en mars 2017.



A partir de 2010, il a été employé en tant que responsable qualité dans l'usine de Boeing à North Charleston, Caroline du Sud.

Cette usine est l'une des deux qui participent à la construction du 787 Dreamliner, un avion de ligne à la pointe de la technologie largement utilisé sur les liaisons long-courriers à travers le monde. Malgré des problèmes de démarrage précoces après sa mise en service, l'avion s'est avéré un succès auprès des compagnies aériennes et une source utile de profits pour l'entreprise.



Mais, selon M. Barnett, 57 ans, la ruée vers la sortie des nouveaux avions de la chaîne de production a fait que le processus d'assemblage était précipité et que la sécurité était compromise. L'entreprise le nie et insiste sur le fait que "la sécurité, la qualité et l'intégrité sont au cœur des valeurs de Boeing".



En 2016, dit-il à la BBC, il a découvert des problèmes avec les systèmes d'oxygène d'urgence. Celles-ci sont censées maintenir en vie les passagers et l'équipage en cas de défaillance de la pressurisation de la cabine, quelle qu'en soit la raison, en altitude. Les masques respiratoires sont censés tomber du plafond, qui fournissent ensuite de l'oxygène à partir d'une bouteille de gaz.



Sans de tels systèmes, les occupants d'un avion seraient rapidement incapables de rester en vie. À 35 000 pieds (10 600 m), ils seraient inconscients en moins d'une minute. À 40 000 pieds, ça peut arriver en 20 secondes. Des lésions cérébrales et même la mort pourraient s'ensuivre.



Bien que les événements de décompression soudains soient rares, ils se produisent. En avril 2018, par exemple, une fenêtre d'un avion de Southwest Airlines s'est envolée après avoir été heurtée par les débris d'un moteur endommagé. Un passager assis à côté de la fenêtre a été grièvement blessé et est décédé par la suite, mais d'autres ont pu puiser dans les réserves d'oxygène de secours et ont survécu.