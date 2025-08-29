Un «effondrement» de l'aide alimentaire: «Save the Children» alerte sur les stocks dans 4 pays d'Afrique

Nouvelle alerte humanitaire liée à « l'effondrement » des financements de l'aide alimentaire. Cette fois, c'est l'ONG Save the Children qui sonne l'alarme. Au moins quatre pays du continent – Nigeria, Kenya, Somalie et Soudan du Sud – risquent de manquer d'aliments d'urgence « prêts à l'emploi » dans les semaines qui viennent si les besoins ne sont pas financés.



Au cours des trente dernières années, l'aliment d'urgence « prêts à l'emploi », cette pâte riche en micronutriments et en énergie, a sauvé la vie de millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. Leurs réserves ont nettement diminué en raison de coupes budgétaires et d'une réduction de l'aide internationale, ce qui met en danger la vie de millions d'enfants souffrant de malnutrition sévère.



« Actuellement, au Kenya, seulement 77 % des besoins en aliments thérapeutiques nécessaires aux cas graves sont assurés. Et si rien ne change, le stock sera épuisé en octobre. Pour les cas modérés, nous n'avons que 7 % des stocks nécessaires en compléments alimentaires. Certains établissements de santé sont déjà à court », détaille Jib Pornpun Rabiltossaporn, directrice pays de Save the Children pour le Kenya et Madagascar, au micro d'Amélie Tulet de la rédaction Afrique.