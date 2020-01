Un enseignant poignardé à mort par son élève au Cameroun

La victime, Njomi Tchakounté Boris Kevin, 26 ans, était en cours d'intégration et était enseignant vacataire depuis deux mois au Lycée Nkolbisson de Yaoundé.



Il a rendu l'âme quelques minutes plus tard au centre hospitalier universitaire de la capitale camerounaise où il a été admis pour des soins.



Tout est parti d' « un blâme » raconte une élève. Selon celle-ci, « Le présumé meurtrier n'a pas apprécié que l'enseignant lui demande de quitter la salle de classe pour n'avoir pas respecté la consigne selon laquelle, aucun élève ne pouvait entrer après le professeur ». « Il a ensuite assené deux coups de couteau à l'enseignant avant de prendre la fuite », précise-t-elle.



La ministre des Enseignements secondaire s'est immédiatement rendue dans l'établissement où le drame s'est produit. Madame Nalova Nyonga a tenu une réunion de crise avec le personnel d'encadrement et les autres élèves.



Dans un communiqué, la ministre a déclaré que « les enquêtes sont en cours pour déterminer les mobiles de l'acte odieux. »



L'auteur présumé de l'agression mortelle est détenu dans un commissariat de Yaoundé. Une enquête a été ouverte.