Un expert indépendant expulsé de Centrafrique par l'ONU L'avocat français Juan Branco devait réaliser une mission d'expertise en Centrafrique pour la Cour pénale spéciale sur les exactions commises dans le pays. Après une semaine de présence, la Minusca, la mission de sécurité de l'ONU, a mis fin à son contrat de travail et lui a demandé de quitter le territoire.



Selon nos informations, l'avocat français Juan Branco, qui devait participer à une mission d'expertise indépendante en Centrafrique pour la Cour pénale spéciale (CPS) sur les exactions commises dans le pays, doit partir ce mardi 29 mai du pays sous la pression de la Minusca, la mission de sécurité de l'ONU.



Cette force militaire onusienne, qui regroupe 10.500 hommes en Centrafrique (issus des armées gabonaise, portugaise, rwandaise, uruguayenne), assiste techniquement la CPS en Centrafrique, et a décidé lundi de mettre fin unilatéralement au contrat de travail de Juan Branco, pourtant arrivé il y a une semaine à peine. Les fonctionnaires de la Minusca ont demandé à l'expert indépendant de quitter le territoire, tout en lui commandant des billets d'avion pour Paris. Ils lui auraient par ailleurs notifié oralement que s'il persistait à rester en Centrafrique, sa sécurité ne serait plus assurée.



Une mission sur les violations des droits de l'Homme

A l'origine, trois experts devaient participer à cette mission indépendante avec pour objectif d'établir une stratégie de poursuites, mais aussi un document public et un plan d’enquête, visant à faire poursuivre et condamner les individus responsables de violations des droits de l’Homme, droit humanitaire et droit international pénal, commises sur le sol centrafricain. Or, certaines pourraient mettre en cause les forces internationales de l'ONU.



C'est là que la situation devient particulièrement problématique. En effet, la Minusca invoque l'article 2 du contrat de travail pour justifier sa rupture, un article qui indique qu’il ne peut être allé contre l’intérêt des Nations unies… Dans ce contrat pourtant, aucun droit de réserve n'est exigé des experts indépendants sur les affaires centrafricaines, et il est très précisément indiqué qu'ils se trouvent sous la direction exclusive du procureur spécial de la CPS, institution centrafricaine et indépendante. Seule obligation : la nécessaire confidentialité de ces experts sur les informations recueillies lors de la mission.



Des tweets accusant les forces de l'ONU de "massacre"

Tout aurait commencé en réalité par une série de tweets de Juan Branco le 25 mai, commentant un article du Monde sur les forces de l'ONU en Centrafrique et affirmant que le 10 avril dernier, celles-ci "massacraient plus de 30 civils et en blessaient 100 autres sans aucune justification". L'avocat poursuit son accusation : "Faute de travail journalistique sérieux, un crime devient 'incident', et les civils massacrés, des cadavres à piétiner". Ou encore : "Ces corps de civils brisés par l'impunité et par la propagande dont [le journaliste] se fait le relais furent le surlendemain déposés dans des linceuls blancs aux pieds des casques bleus qui les avaient tués, par des milliers de manifestants réclamant dignité". Et d'ajouter : "L'ONU et les casques bleus, assaillis de partout, le sont parce qu'ils ont une mission ahurissante qui les rend littéralement responsables de tout ce qu'il se passe sur le pays. Ils ne peuvent, ne doivent rien laisser passer".





Aujourd'hui, Juan Branco a saisi le Défenseur des droits de l'institution internationale. Et selon nos informations, l'ambassade de France en Centrafrique a décidé ce mardi matin de demander officiellement des explications à New York sur l'interruption de son contrat. En effet, selon certaines sources, cette rupture de contrat aurait été décidée au siège même de l'ONU. Le pedigree de l'avocat aurait-t-il pu peser dans cette décision ? Par le passé, il fut conseiller au cabinet de Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères, mais il fut également conseiller auprès du procureur général de la Cour pénale internationale (CPI). En France, c'est également lui qui s'est chargé de la défense de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks.



L'intéressé en tire d'ailleurs une conclusion dans l'un de ses derniers tweets avant son retour à Paris : "Officiellement pour avoir dénoncé un fait établi : que le 10 avril, l'ONU a tué à Bangui 30 habitants et blessé plus de 100 autres. Que cela soit dit, entendu, répété : l'ONU au Centrafrique tue des civils, et vire qui le dit. Officieusement? La peur de Wikileaks, évidemment". Sollicité, le Quai d'Orsay a refusé de nous répondre : "Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les litiges relatifs à la mise en œuvre des contrats de travail entre l'Organisation des Nations unies et ses agents, quelle que soit leur nationalité".

Antonio Guterres effectue une courte visite au Mali

Côte d’Ivoire: les revendications de 600 policiers et gendarmes au point mort

RCA: la Cour pénale spéciale désormais autorisée à enquêter

Fusillade à Liège: la Belgique face au caractère «endogène» du terrorisme

