Un gendarme arrêté avec plus d’un million de F Cfa en faux billets

La Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar a jugé vendredi dernier, M. Diop, gendarme en fonction. Le prévenu a comparu pour détention et mise en circulation de faux billets de banque en même temps que son cousin, B.D. Diop.



En effet, M. Diop a été arrêté à Pikine quelques jours avant la fête de la Tabaski 2020. Se rendant à l'intérieur du pays pour passer la fête avec sa famille, M. Diop s'est arrêté à Pikine pour acheter des lunettes. Il a remis un faux billet à un vendeur qui a vite découvert son subterfuge, rapporte le quotidien national Le Soleil.



S’en est suivi une rude dispute qui a alerté un gendarme en faction. Après une fouille, une somme de 200.000 F Cfa en faux billets a été découverte par devers le sieur Diop. Une perquisition effectuée chez le mis en cause a permis de découvert 900 000 Fcfa en faux billets.



A la barre, M. Diop a soutenu que l’argent lui a été remis par son cousin B. D. Diop. Arrêté avec 9 millions de F Cfa en faux billets, ce dernier l'a conforté en affirmant lui avoir prêté la somme.



Dans son réquisitoire, le parquet a demandé cinq (5) ans de prison en sus d'une amende de deux (2) millions Fcfa contre le pandore et son cousin B. D. Diop.