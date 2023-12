Un guide pour renforcer la sécurité routière des enfants: un pas vers une éducation intégrée

À Dakar, une initiative conjointe entre les acteurs de la sécurité routière et les responsables socio-éducatifs a vu le jour lundi dernier, marquant le lancement d'un guide destiné à améliorer les compétences des enfants en matière de sécurité routière. Cette action vise à plaider en faveur de l'intégration de l'éducation routière dans les programmes scolaires, une nécessité cruciale pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la sécurité sur les routes.



Le guide se concentre sur le renforcement des capacités des enfants, des acteurs impliqués dans la sécurité routière, ainsi que des parties prenantes de l'enseignement, y compris les parents-usagers. Son objectif principal est d'informer les enfants sur les règles fondamentales de la sécurité routière et de les doter des compétences nécessaires pour adopter des comportements sécuritaires lorsqu'ils sont sur la voie publique.



Lors de la cérémonie de lancement, Cheikh Oumar Gaye, Directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière (Anaser), a souligné l'importance de ce guide en tant qu'outil destiné à éveiller l'attention des enfants sur les règles et les comportements adéquats à adopter dans les environnements routiers. Il a également exprimé l'engagement de toutes les parties prenantes à entreprendre des actions concrètes en vue de l'intégration efficace de l'éducation routière dans les programmes scolaires.



À l’en croire, cette démarche vise à préparer les enfants à être des acteurs responsables et informés de la sécurité routière.