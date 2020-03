Un hôtel s'effondre dans le sud-est de la Chine, des dizaines de personnes sous les décombres

Dans l’est de la Chine, un hôtel qui servait de lieu de quarantaine à des personnes ayant été en contact avec des personnes malades du coronavirus s’est effondré ce samedi, laissant 70 personnes sous les décombres, 32 personnes ont déjà été secourues.



L’une des premières vidéos prises sur le lieu de la catastrophe montre un amas de tôle, de fer et de béton. Des secouristes, équipés de lampes frontales, progressent difficilement dans les décombres. Autour, de nombreux camions de pompiers et des ambulances.



Il était 19h30 heure locale lorsque l’hôtel de 6 étages et 80 chambres s’est effondré. Des riverains disent avoir entendu un bruit sourd, comme une explosion.



Selon la presse officielle chinoise, 70 personnes se trouvaient à l’intérieur. Le bâtiment avait été réquisitionné récemment pour placer en quarantaine des personnes qui avaient eu des contacts étroits avec des malades atteints du coronavirus.



Dans quel état se trouvait l’édifice ? Pourquoi s’est-il effondré ? Aucune réponse pour le moment. D’après les autorités, cet hôtel était ouvert depuis juin 2018.