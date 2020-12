Un infirmier de 75 ans fait avorter une dizaine de femmes dont une engrossée par un Chinois

Ousseynou Ndiaye, un infirmier à la retraite, âgé de 75 ans et Rose Diatta, une femme de ménage engrossée par son patron Chinois, ont été jugés jeudi par le tribunal des Flagrants délits de Dakar. Poursuivis pour une affaire d’interruption volontaire de grossesses (Ivg), le premier risque 2 ans de prison et le second 1 an dont 3 mois ferme.



En effet, Rose Diatta, une mère célibataire qui travaillait pour le compte d’un Chinois a fait appel aux services de l’infirmier à la retraite pour interrompre sa grossesse. Malheureusement pour eux, ils ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt.



Appelé à la barre, l’infirmier a soutenu que depuis 2006, il faisait cette pratique et qu’il avait eu à faire avorter 10 femmes sans jamais avoir de problèmes.



Dans sa réquisition, le procureur a requis 2 ans d’emprisonnement ferme assorti de 200.000 F cfa d’amende contre Ousseynou Ndiaye qu’il qualifie d’habitué des faits.



A l’encontre de la femme, il a requis 1 an dont 3 mois ferme, rapporte Les Echos. Le délibéré est attendu le 17 décembre prochain.