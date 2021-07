Un joueur d'Everton arrêté pour pédophilie

Selon plusieurs médias britanniques, le joueur d'Everton , dont l' identité est inconnue , est âgé de 31 ans et a été arrêté vendredi dernier par la police du Grand Manchester, pour des crimes sexuels présumés sur mineurs.



Cependant, quelques heures plus tard, le footballeur a été libéré sous caution. Le club anglais a signalé que le suspect avait été suspendu pour une cause policière. "Nous pouvons confirmer que nous avons suspendu un joueur de l'équipe première dans l'attente d'une enquête policière. Le Club continuera à soutenir les autorités dans leurs enquêtes et ne fera aucune autre déclaration pour le moment " , a déclaré Everton dans le communiqué.



De même, les médias anglais ont rapporté que "la police a confisqué plusieurs articles. Et il a été interrogé en relation avec des crimes très graves".



A noter que, bien que le nom du footballeur ne soit pas connu, seuls deux joueurs de l'effectif ont 31 ans : Gylfi Sigurdsson et Fabian Delph.



tycsports.com