Un locataire tué à Keur Massar : son présumé meurtrier, un rapatrié de France, échappe au lynchage

Un drame s'est produit hier, mardi, à Keur Massar nord (Dakar). Ibrahima Ka, tailleur et président d’un Dahira, a été tué à coup de couteau par Zakaria Touré, fils de son locataire, à la suite d’une violente altercation.



Selon L'Observateur, dans sa parution de ce mercredi, les faits ont eu lieu dans le quartier de Darou Misset. Tout est parti d'une rixe pour un supposé montant de 25.000 F Cfa de loyers impayés. La maison en question, appartenant à la mère du présumé meurtrier. Zakaria Touré, fils de la propriétaire, décide alors d'harceler Ibrahima Ka pour recouvrer la créance. Ainsi, une violente bagarre s’est éclatée quand Zakaria Touré s’est attaqué aux bagages du défunt. C’est là que Zakaria l’aurait asséné plusieurs coups de couteau à la gorge. Sa victime a succombé quelques minutes avant l’arrivée des secours.



A l'annonce de la mort du locataire, une foule hostile a voulu passer à tabac Zakaria Touré. Il a été sauvé de justesse par les policiers de Yeumbeul Comico qui ont dû défoncer la porte pour procéder à son arrestation. Son exfiltration s’est heurtée à la fureur populaire qui demande sa tête en scandant « A mort, livrez-le-nous ». Parmi les manifestants, une dame présentée comme la petite amie du suspect a été aussi arrêtée.



D’après les habitants du quartier, Zakaria Touré était établi en France avec sa famille mais il est rapatrié au Sénégal après qu’il ait eu des démêlés avec la justice française. Quant à sa victime, elle est présentée dans le quartier comme une personne avec une bonne assise spirituelle. Sa mort brutale a plongé le quartier de Darou Misset.