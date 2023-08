Un maire de Taxawu Sénégal impliqué dans une affaire d’escroquerie portant sur 3 milliards FCFA

Suspendu par l’Ordre des avocats du Sénégal, Me El Mamadou Ndiaye, responsable de Taxawu Sénégal et maire de Thiaroye-sur-mer, a été interpellé jeudi par la Sureté urbaine. En cause, la vaste escroquerie sur de faux baux, en centre-ville qui avait valu un séjour en prison à Oumar Sow, PDG d’Odis Group.



Dans le cadre de cette affaire, selon le journal Libération, pas moins de 3 milliards FCFA avaient été escroqués à des investisseurs qui croyaient acheter des terrains avec des papiers conformes en centre-ville. Au moment de procéder aux mutations, ils se sont rendus compte que tous les baux étaient en toc.



Il ressorti de l’enquête confiée à la Bridage des affaires générales (BAG) de la Division des investigations qu’une partie des fonds en cause, notamment la somme de 300 millions FCFA, étaient passée par Me El Mamadou Ndiaye.



Interpelé à l’époque par nos confrères de Libération, l’avocat avait répondu : « Je ne peux pas parler de ce dossier dans la presse, puisque l’avocat intervient à titre professionnel. Pour le moment, je préfère ne pas en parler ».



Le mis en cause devrait être présenté ce vendredi au Parquet général.