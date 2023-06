Un masseur belge a discrètement filmé plus de 100 clientes à leur insu: une ex-femme politique et une chanteuse parmi les victimes

L’homme, P.S., est en détention préventive depuis 8 mois et actuellement sous le régime du bracelet électronique. Il doit répondre de divers chefs d’accusation dont atteinte à la vie privée, voyeurisme, attentat à la pudeur, agressions sexuelles, attouchements non consentis et viol. Le procureur a requis une peine de quatre ans de prison. Les débats devraient se tenir à l’automne 2023.

La totalité des victimes filmées sont des femmes, de 30 à 40 ans pour la plupart mais aussi quelques-une de plus de 50 ans. Deux d’entre elles accusent le masseur limbourgeois de viol. Les faits ont été dévoilés lors d’une plainte. La police a lancé une perquisition et découvert les images des séances sauvegardées sur l’ordinateur du suspect. Parmi les clientes concernées, une chanteuse flamande “connue” et une ancienne élue. Leur identité n’a pas été révélée, relate HLN.be.