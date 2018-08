Un médecin infecté par Ebola en RDC

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un médecin infecté par le virus Ebola en République démocratique du Congo se trouve dans une zone où l'on signale la présence de rebelles.



Le directeur général adjoint de l'OMS, Dr Peter Salama, a déclaré que c'était un problème que redoutaient certains agents de santé.



"C'est la première fois que nous avons un cas confirmé et des contacts dans une zone de grande insécurité.



C'est vraiment ce type de problème que nous anticipions et que nous redoutions en même temps", a déclaré le Dr Salama lors d'un point de presse à Genève.



Le médecin est hospitalisé dans la ville d'Oicha, à l'est de la RDC. Il s'agit d'une localité entourée par une milice islamiste ougandaise, les Forces démocratiques alliées.



Au total, 97 personnes avec lesquelles il a été en contact se trouvent dans la même zone, à laquelle les équipes de santé ne peuvent accéder en raison des problèmes de sécurité.



L'OMS a déclaré que près de 40 personnes sont décédées dans l'épidémie actuelle.