Un membre de Frapp et Pastef arrêtés par le Groupe d'intervention de recherches

Fatima Mbengue (Frapp) et d'Abbas Fall (coordinateur de Pastef Dakar) ont été cueillis dimanche par le Groupe d'intervention et de recherche (Gir) de la Division des investigations criminelles.



Ils seront entendus pour "menaces de troubles à l'ordre public", entre autres, selon des informations de Libération online. L'audition n'a pas encore démarré pour connaître tous les détails de l'accusation d'autant que, joint au téléphone par nos confrères, Me Khoureichi Ba, leur avocat, était en route pour la Dic.



Toutefois, il a précisé que Fatima Mbengue et Abass Fall étaient "attendus" car ils ont été arrêtés devant la prison du Cap manuel alors qu'ils apportaient à manger à leurs camarades écroués vendredi.