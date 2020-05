Un pharmacien indien mort après avoir bu médicament contre le Covid19 qu’il a fabriqué

Un pharmacien indien est mort, et son patron a été hospitalisé, après avoir bu une décoction de leur fabrication, dont ils espéraient qu'elle puisse guérir du Covid-19, a annoncé la police indienne aujourd'hui.



Les deux hommes travaillaient pour une entreprise spécialisée en phytothérapie et essayaient sur eux-même le supposé traitement - un mélange d'oxyde nitrique et de nitrate de sodium - dans une maison située à Chennai (sud-est de l'Inde).



Il n'existe pas actuellement de médicament ou de vaccin contre le Covid-19, ce qui a conduit à une course mondiale pour trouver un remède à cette maladie qui a tué au moins 300.000 personnes.



AFP