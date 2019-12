Un policier nigérian tue son collègue et se suicide

Un policier a ouvert le feu sur ses collègues dans la capitale nigériane Abuja, tuant l'un d'eux et en blessant un autre avant de se suicider.



Dans une déclaration, un porte-parole de la police nigériane affirme qu'un inspecteur de police a tué un caporal et blessé un surintendant adjoint avant de se suicider pendant son service.



Selon certains médias locaux, l'officier a commencé à tirer en l'air, puis a pointé son arme sur ses collègues lorsqu'ils ont tenté de savoir pourquoi il tirait en l'air.



L'incident s'est produit alors que les policiers étaient à leur poste de travail samedi.

Les groupes de défense des droits humains ont souvent accusé les forces de sécurité nigérianes de violation des droits des civils, et de procéder à des exécutions extrajudiciaires.



Le commissaire de police de la capitale nigériane, Bala Ciroma a déclaré à la BBC que des enquêtes sont en cours.



En août dernier, trois policiers et deux civils ont été tués lorsque des soldats nigérians ont ouvert le feu sur un véhicule qui transportait un ravisseur présumé vers un poste de police peu après son arrestation.