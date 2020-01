Un prêtre éthiopien construit une église et une mosquée

Un prêtre orthodoxe éthiopien collecte des fonds pour construire une église et une mosquée dans une ville de la région d'Oromia, dans l'est de Hararge.



L'église et la mosquée de la ville de Lange sont tombées en ruine et les congrégations locales n'ont pas les fonds nécessaires pour les remettre en état.



Abba Aklilemariyam Komos a déclaré à la BBC Afaan Oromoo que la construction d'une église seule en laissant la mosquée dans un mauvais état "décevraient Dieu".



Son idée de collecter des fonds a commencé en 2015, lors d'une visite à Lange, lorsqu'il a remarqué le mauvais état de l'église.



Il a rapidement élargi le plan pour y inclure la construction d'une nouvelle mosquée.

"Si je ne recueille des fonds que pour la construction de mon église alors que la mosquée de mes frères musulmans est dans la même situation, je vais décevoir Dieu. Notre foi est différente, mais pas notre amour", a-t-il expliqué.



Il a contacté les dirigeants du Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques pour se porter garant de lui dans les mosquées de la capitale, Addis-Abeba.



"J'ai commencé à collecter l'argent en octobre 2018, d'abord à la mosquée Nur à Addis-Abeba. En moins de deux mois, nous avons collecté plus de 200 000 birr éthiopiens [6 200 dollars]", a-t-il déclaré.