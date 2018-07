Un prêtre tué en Centrafrique

L'abbé Firmin Gbagoua, vicaire général du diocèse de Bambari a été tué dans cette ville située dans le centre du pays.



Le prêtre est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures après avoir reçu dans l'abdomen une balle tirée par des hommes armés non encore identifiés.



Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi.



Selon les témoignages des habitants de Bambari, l'abbé Firmin Gbagoua était un homme "sérieux et souriant".



Depuis quelques temps, les combats font rage dans la région de Kada-Bandoro, dans le nord du pays, entre les groupes armés et les milices « antibalaka ».