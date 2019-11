Un tiers des plantes tropicales africaines risquent de disparaître

Près de 7 000 espèces de plantes sont classées par les chercheurs comme potentiellement menacées d'extinction. C'est un tiers de la flore tropicale africaine qui risque de disparaître dans un avenir proche si des mesures de protection ne sont pas prises. C’est justement ce à quoi pourraient servir les résultats de cette étude menée conjointement par des scientifiques européens et africains.



Plus de 20 000 plantes étudiées



L'étude a porté sur 22 000 plantes répertoriées dans la base de données tenue par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, une institution française. Parmi les causes de la menace d’extinction de certaines espèces, il y a l'action directe de l'homme : la déforestation, les activités agropastorales, mais aussi le changement climatique.