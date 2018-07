Un typhon tue une dizaine de personnes et fait plusieurs dégâts

Le typhon Son Tinh, arrivé en milieu de semaine, a endommagé des infrastructures et des cultures dans les provinces de Thanh Hoa et de Nghe An et dans la région de Hanoï (centre). Au moins dix personnes sont mortes et onze sont toujours portées disparues dans les provinces montagneuses de Yen Bai et Thanh Hoa, dans le nord du pays, selon les services de secours. De fortes pluies sont encore attendues.



