Un vent de trahison souffle à la maire de Dakar, quelques jours seulement après la révocation par décret présidentiel de Khalifa Sall. En effet, des conseillers municipaux de l’ex-maire soupçonnent des collègues de vouloir tourner le dos à l’adjointe Soham Vardini.



« C’est dans la presse que j’ai appris, mais il y avait des gens qui avaient cessé leurs activités depuis fort longtemps. Ils étaient fréquents sur les chaînes de télévisions et de radios », a dit Ibrahima Diamé, conseiller à la mairie de Dakar, sur Zik fm.



Selon ce proche de Khalifa Sall, « ces deux personnes étaient devant la scène politique depuis l’arrestation (de l’édile), mais maintenant, on ne les voit plus. Ça ne nous surprendrait pas de les voir rallier le pouvoir, car avec ce régime on peut s’attendre à tout. Il y a des gens qui n’ont pas de conviction, ils préfèrent s’allier pour ne pas aller en prison ».