Un vieux mécanicien sectionne le bras d’un jeune homme au rond-point Liberté 6

Violence, violence et violence. Les nerfs sont tendus en cette fin d’année et la conjoncture y est peut-être pour quelque chose. Au rond-point Liberté 6, un vieux mécanicien a sectionné le bras d’un jeune homme ce vendredi après-midi.



Il a été ensuite arrêté par la police, selon un témoin. Selon notre source, qui était présent au moment des faits, le vieux se fait appeler vieux Dieng. Il est mecanicien et le jeune, Ndiol. Il vend des accesoires de telephone.



Le vieux ne voulait pas que les vendeurs fassent leurs ablutions derriere son atelier. Pour cela il a versé de l'huile de vidange là ou les jeunes vendeurs font leurs ablutions. C'est ce qui est à l'origine des altercations entre vieux Dieng et Ndiol. Cela a entraîné le coup de machette recu par Ndiol à la main.



Selon un temoin, le vieux l'avait déjà touché à l'épaule dans un premier affrontement. Les policiers en faction sur le rond point Liberté 6 en charge de la circulation sont intervenus pour conduire à l’hôpital Ndiol, avant de mettre aux arrets l'auteur du forfait. Selon le témoin, ce vieux est un habitué des faits de ce genre avec plusieurs bagarres à son actif avec usage d'armes blanches.