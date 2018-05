Unacois/Yessal assure qu'il n'y aura pas de hausse des prix de denrées

En conférence de presse lundi, l’Union Nationale des Associations de Commerçants, des Opérateurs et Investisseurs du Sénégal/Yessal se porte en faux à la déclaration faite par Unacois Diappo sur la hausse présumée des denrées de première nécessité dans le marché du Sénégal.



Ainsi, le président Cheikh Cissé de ladite organisation a voulu apporter des clarifications sur la situation économique du pays en cette veille de ramadan. Sur ce, il souligne que le marché est très bien approvisionné.



« Concernant les denrées de première nécessité, nous informons tout le pays que le marché est très bien approvisionné en ce moment et nous assurons aussi qu’il n’y aura pas de hausse de prix durant tout le mois de ramadan, et même après », a-t-il déclaré face à la presse.



A cet effet, le président Cheikh Cissé a tenu à préciser que son organisation marque sa différence comme toujours par rapport à des "positions parfois anti-éconnomiques " qui sont pour lui de l’irrespect et le manque notoire de considération envers les sénégalais.