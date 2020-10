Une ancienne basketteuse se confie: « je suis devenue lesbienne en fréquentant le milieu sportif »

Astou Camara, une ancienne basketteuse a été condamnée à 3 mois ferme de prison pour acte contre nature. Devant la barre du tribunal de Dakar, la prévenue n’a pas hésité à étaler sa vie cachée de lesbienne. Elle demande une assistance pour sortir de cette vie et fronder un foyer.



Née en 1990 à Thiès au quartier Takhikao, Astou a été attraite en justice par « sa femme » M.D Sow, domiciliée à Dakar. Poursuivie pour acte contre-nature, Astou, sans gène, a déclaré : « J’ai eu des problèmes avec ma femme. Elle a détruit ma vie. Je l’ai connue, il y a 3 ans. J’étais au Maroc, elle à Dakar. Je ne dirais pas qu’elle était riche, mais elle m’offrait tout ce que je voulais. (…). Un problème de sexe ne pouvait donc pas nous opposer. C’est autre chose que ni elle ni moi ne pouvons dévoiler devant le juge ».

La jeune femme avoue être lesbienne : « J’ai toujours souffert dans ma vie. Si je suis devenue lesbienne, c’est parce que je n’ai pas eu l’encadrement nécessaire. J’ai été laissée à moi-même par mon père. Personne n’a jamais était-là pour moi ».



Avant de révéler qu’elle était devenue lesbienne en fréquentant le milieu sportif. « J’étais joueuse de Basket à l’Us Rail. Je rassemblais à un homme quand je mettais mon équipement. J’avais un physique d’athlète. Quand je sortais, les filles me draguaient. Je suis devenue lesbienne en fréquentant le milieu sportif (…) ».



Interrogée sur l’ampleur du phénomène des homosexuels et des lesbiennes au Sénégal, elle a refusé de faire des déballages, selon L'Observateur. « Je ne dévoilerai rien. Les gens font ce qu’ils sentent. Je sais que si on sortait les homosexuels et les lesbiennes de ce pays, il ne resterait rien de la population », a-t-elle répondu.



Elle a tout de même souhaité, devant la Cour, sortir de sa vie actuelle, « trouver un époux et avoir des enfants ».