Une comédienne zimbabwéenne "enlevée et battue"

Elle a été enlevée de chez elle, battue et forcée de boire les eaux usées avant d'être libérée au petit matin, témoigne un de ses collègues artistes.



Au Zimbabwe, les comédiens ont toujours eu du mal à faire des plaisanteries sur l'autorité et les pouvoirs publics, craignant la prison.



La police n'a pas encore fait de déclaration sur son enlèvement.



Le frère de "Gonyeti", Jonathan Gasa, a déclaré à la BBC qu'environ six hommes masqués et armés ont pris d'assaut sa maison mercredi soir, l'ont emmenée, l'ont déshabillée et agressée.



Il a indiqué qu'ils l'accusaient de plomber l'action du gouvernement avec ses sketchs.



Elle a été retrouvée trois heures plus tard.



Son collègue Lucky Aaron a déclaré à la BBC qu'elle avait été jetée dans "la brousse", dans la banlieue de Harare.



Il l'a prise et l'a emmenée à l'hôpital pour des scanners qui n'ont confirmé aucune fracture.



Mais il s'inquiétait toujours pour sa santé parce qu'elle a été obligée de boire des eaux usées, a-t-il ajouté.



Dans un tweet, Nelson Chamisa, dirigeant du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), a qualifié son enlèvement de "violation barbare des droits humains":