Une «conférence humanitaire» sur la situation à Gaza s'ouvre à Paris

► L'armée israélienne a affirmé mercredi 8 novembre que le Hamas avait perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza. Près de 50 000 personnes auraient quitté la ville hier. Mais des centaines de milliers d'autres habitants se trouvent toujours au nord du Wadi Gaza, le cours d'eau qui traverse le territoire d'est en ouest, « dans une situation humanitaire désastreuse », souligne le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).



► Benyamin Netanyahu a répété mercredi 8 novembre qu'il n'y aurait ni cessez-le-feu, ni carburant autorisé à Gaza tant que le Hamas n'aura pas libéré les 240 otages qu'il détient, alors que des négociations menées par le Qatar seraient en cours. Le Premier ministre israélien a averti aussi le Hezbollah libanais qu'il ferait « l'erreur de sa vie » s'il se joignait au confit déclenché par le Hamas.



► La France accueille une « conférence humanitaire » ce jeudi pour tenter de débloquer l'aide. Mais le gouvernement israélien ne sera pas représenté et les pays arabes n'y enverront pas de représentant du plus haut niveau.



► Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé que le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza avait atteint les 10 569 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 4 324 enfants. Depuis cette date, plus de 1 400 Israéliens ont été tués, dont 341 soldats, et l'armée israélienne fait état de 239 personnes retenues en otage par le Hamas.



Depuis la semaine dernière, les citoyens palestiniens binationaux sont autorisés à franchir la frontière sud du territoire palestinien direction l'Égypte. Ils sont des centaines à avoir fui, comme cette famille arrivée au Caire il y a deux jours en Égypte. Ils racontent leur dangereuse et éprouvante fuite dans Gaza en guerre et l'incertitude de l'avenir désormais.



Des négociations pour la libération de douze otages menées par le Qatar



Le Qatar négocie la libération d’une dizaine d’otages, « pour moitié des Américains », détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, en échange « d’une trêve humanitaire de trois jours », affirme une source proche du mouvement palestinien à nos confrères de l’Agence France-presse (AFP). Ce qui confirme, une nouvelle fois, le rôle clé mais aussi complexe de la monarchie du Golfe.