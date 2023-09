Une délégation saoudienne en Cisjordanie, une première depuis les accords d'Oslo en 1993

Ambassadeur d'Arabie saoudite à Amman, Nayef al-Sudaïri, a été nommé en août dernier ambassadeur non-résident pour les Territoires palestiniens. Sa délégation doit être reçue au ministère des Affaires étrangères par le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Maliki. Il doit également présenter ses lettres de créance au président Mahmoud Abbas lors d'une rencontre à Ramallah.



C'est la première visite d'une délégation officielle saoudienne en Cisjordanie depuis les accords de paix israélo-palestiniens d'Oslo de septembre 1993 qui ont donné naissance à l'Autorité palestinienne. Elle intervient alors qu'Israël et l'Arabie saoudite tentent de normaliser leurs relations, une situation qui inquiète les Palestiniens.



Washington s'active en effet et joue le rôle de médiateur entre les deux pays qui ne sont pas sur la même longueur d'onde sur la question palestinienne. La partie saoudienne continue en effet de défendre une solution à deux États et de ce fait ne reconnaît pas Israël. Israël, occupe la Cisjordanie depuis 1967, et soumet la bande de Gaza à un strict blocus depuis que le mouvement islamiste palestinien Hamas y a pris le pouvoir en 2007, deux ans après qu'Israël s'en était retiré unilatéralement.



L'Arabie saoudite donne, ces derniers mois, des signes d'une possible inflexion de sa position en réclamant aux États-Unis des garanties de sécurité et une assistance américaine dans le domaine du nucléaire civil.



À la tribune des Nations unies à New York, Benjamin Netanyahu a rappelé la normalisation des relations d'Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn en 2020 et déclaré : « Nous sommes proches d'une avancée encore plus spectaculaire, une paix historique entre Israël et l'Arabie saoudite ».



(Avec AFP)