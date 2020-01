Une étudiante chinoise venue de Pikin atteinte de Coronavirus: le ministère de la Santé dément

Un hashtag informant d’un cas suspect d’une étudiante chinoise débarquant de Pékin, atteinte de Coronavirus et hospitalisée à l’hôpital de Fann a circulé mardi sur les Réseaux sociaux. Le recoupement effectué par « Le Témoin » au niveau du ministère de la Santé, plus précisément auprès du Directeur de cabinet, Dr Aloyse Diouf, fait apparaître que c’est de l’intox pure et simple.



Le Dr Aloyse Diouf a invité les populations et les médias à se référer aux déclarations du ministère de la Santé qui a mis en place un ensemble de dispositifs comme il l’avait fait du temps de l’épidémie d’Ebola dans la sous-région. En termes de dispositifs, les services du ministère de la Santé partant du fait que le Coronavirus est une épidémie avec une nouvelle pathologie, des fiches techniques explicatives de la maladie ont été envoyées à tous les médecins chefs de districts. Ces derniers sont chargés de faire le relais au niveau des infirmiers qui dirigent les postes de santé sur toute l’étendue du pays. Les fiches renseignent sur les conduites à tenir. Comme c’est une maladie qui ne requiert pas le déplacement du malade atteint vers la structure hospitalière du fait de son taux élevé de contamination, il est demandé d’actionner en cas de cas suspect le 15-15 pour joindre le Samu national qui va se déplacer pour la prise en charge.



L’autre dispositif est mis en place au niveau des frontières et des aéroports du moment que la maladie vient de l’extérieur. Au niveau des aéroports, notamment l’AIbD, des armoires thermiques ont été mises en place pour identifier les cas de fortes fièvres. Des sites ont été aménagés pour prendre rapidement en charge ces cas, indique le Dr Aloyse Diouf joint au téléphone par la rédaction du journal Le Témoin.



Il informe d’ailleurs que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a effectué mardi une visite à l’AIBD pour tester le dispositif mis en place. Le dernier élément du dispositif est orienté vers la sensibilisation. Des spots à l’endroit des populations vont être lancés dans les jours à venir. En outre, le ministère de la Santé a mis en boucle son site pour des informations en temps réel sur la maladie. Le Sénégal se barricade ainsi surtout qu’aux dernières nouvelles, le coronavirus s’est propagé à la Thaïlande, la France, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon, Singapour, Taïwan, le Vietnam, Hong Kong, Macao, l’Australie, l’Arabie Saoudite et enfin le Nigeria et le Ghana.



UN VIRUS, CINQ FOIS PLUS INFECTANT QU’EBOLA

Restons avec virus meurtrier qui a déjà fait plus de 100 morts en Chine, certains spécialistes affirment qu’il est cinq fois plus infectant qu’Ebola. Le conseil donné par ces derniers, c’est d’éviter les aéroports, les lieux surpeuplés, les marchés de poissons et d’animaux vivants, les restaurants chinois, les personnes présentant des symptômes de la grippe. Il est aussi conseillé de se laver les mains pendant 20 secondes avec du savon et de l’eau. Il faut aussi éviter de toucher le visage, mais aussi — et c’est très important —, de se laver les mains à chaque accolade de sa- lutation. En rentrant chez soi, il convient aussi de nettoyer les téléphones cellulaire.



Le Témoin