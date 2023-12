Une frappe israélienne fait 76 morts d'une même famille à Gaza-ville

Ce qu'il faut retenir

■ Après plusieurs reports consécutifs, un texte du Conseil de sécurité de l'ONU a été approuvé à New York. Son contenu a été l'objet de discussions intenses et vidé d'une partie de sa substance, notamment de l'exigence d'un cessez-le-feu. La résolution a été largement remaniée sous l'impulsion des États-Unis, qui se sont abstenus lors du vote, tout comme la Fédération de Russie.



■ L'aviation et l'artillerie israéliennes continuent de bombarder intensément le sud de la bande de Gaza. Et l'armée a appelé à l'évacuation d'un camp de déplacés et de plusieurs quartiers d'habitation dans le centre de l'enclave en prévision d'une recrudescence des activités militaires dans la zone.



■ « L'exigence la plus pressante pour la population de Gaza est un cessez-le-feu immédiat », a estimé le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rappelant que « la faim, la famine et la propagation de maladies » menacent largement le territoire.



■ 20 057 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le début de l'opération israélienne, selon le gouvernement du Hamas et plus de 53 000 personnes ont été blessées. Selon le ministère de la Santé de l'enclave, 70% des victimes sont des femmes et des jeunes de moins de 18 ans. Quelque 1 140 personnes ont été tuées lors de l'attaque du 7 octobre, selon les données fournies par le gouvernement israélien. L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir tué plus de 2 000 combattants palestiniens depuis la fin de la trêve début décembre. Enfin, 129 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza.



L'Iran dénonce « l'inefficacité » des organisations internationales



L'Iran a dénoncé samedi « l'inefficacité » des organisations internationales qui ont échoué, selon lui, à mettre fin à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. « Les crimes du régime sioniste [...] sont regrettables et ce qui est plus regrettable encore, c'est l'inefficacité des organisations internationales comme le Conseil de sécurité des Nations unies et des organisations affirmant protéger les droits de l'homme », a déclaré le président iranien Ebrahim Raïssi, lors d'un discours à Téhéran.



Dans un communiqué, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a jugé de son côté la résolution « positive mais insuffisante ». La République islamique est l'un des principaux soutiens internationaux du Hamas.



Dix-huit morts dans un camp de réfugiés, selon le ministère palestinien de la Santé



Selon le ministère de la Santé du Hamas, une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Nusseirat (centre) a fait au moins 18 morts dans la nuit.



Des manifestants pro-palestiniens ont défilé samedi à Londres



Une manifestation propalestinienne exhortant les consommateurs à boycotter les marques « liées à Israël » a eu lieu à Londres. Plusieurs centaines de manifetants ont défilé samedi sur Oxford Street, paralysant la circulation, ils s'étaient préalablement réunis à Soho Square aux cris de « Free Palestine ».

Les combats font rage dans le nord de Gaza



Les combats faisaient rage samedi dans le nord de la bande de Gaza, dont les forces israéliennes cherchent à prendre le contrôle afin de se concentrer par la suite sur le sud, et une épaisse fumée planait sur la ville de Jabaliya, qui abrite également le plus grand camp de réfugiés de l'enclave.



Les habitants ont fait état de bombardements aériens persistants et de tirs de chars israéliens, qui, selon eux, ont pénétré plus en avant dans la ville. De son coté, la branche armée du Hamas affirme avoir détruit cinq chars israéliens, tuant et blessant leurs équipages, après avoir réutilisé deux missiles lancés plus tôt par Israël et qui n'avaient pas explosé. Reuters, qui relaie ces éléments, n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.