Une hausse de 18,9% des exportations en mars au Sénégal avec l'or, l'acide et le poisson en...

L'Agence nationale de a statistique et de la démographie (Ansd) a publié le bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur du Sénégal. Dans une note parvenue à la rédaction de PressAfrik, la structure spécialisée renseigne que les exportations ont connu une hausse de 18,9% au mois de mars, si l'on compare le même mouvement au mois de février 2018.

"Les exportations du Sénégal sont ressorties au mois de mars 2018 à 142,5 milliards de FCFA contre 119,9 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 18,9%", peut-on lire sur le rapport publié par l'Ansd ce vendredi 4 mai.



Le bulletin de l'Ansd souligne que l'or, l'acide phosphorique, les poissons frais de mer viennent en tête des produits exportés par le Sénégal. Avec comme principaux destinataires la Suisse, l'Inde, le Mali, la Chine et l'Espagne. "Les principaux produits exportés, au cours du mois de mars 2018, sont l’or non monétaire (24,6 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (17,4 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (14,1 milliards de FCFA), les produits pétroliers (12,5 milliards de FCFA) et le ciment hydraulique (7,9 milliards de FCFA)", indique le rapport.

A noter que la Suisse arrive en tête des clients avec un taux d'achat de 15,0%, suivi de l'Inde 12,3% et du Mali avec 10,9%.