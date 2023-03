Une information judiciaire ouverte contre le journaliste Pape Ndiaye

Il risque la prison. Pour cause, une information judiciaire a été ouverte contre le journaliste et chroniqueur judiciaire au Groupe Walfadjri, Pape Ndiaye. si l'on en croit à son avocat Me Moussa Sarr. Selon la robe noire, il sera présenté au juge d'instruction demain mercredi.



Il a ainsi, bénéficié d'un nouveau retour au parquet. Par conséquent, il retourne à la Sûreté urbaine (Su).



A rappeler que Pape Ndiaye a été placé en garde-à-vue vendredi suite à une convocation à la Su. Il est poursuivi pour "diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrats".