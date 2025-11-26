Une leçon sur les Tirailleurs sénégalais dispensée dans toutes les écoles du pays ce 1er décembre 2025

Dans le cadre de la commémoration du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye, le ministère de l'Éducation nationale, en réponse à une instruction de la Primature, organise une activité pédagogique nationale visant à renforcer la mémoire historique et citoyenne des élèves.



Dans une circulaire, le secrétaire général du ministère de l’Education annonce qu’une leçon sur les tirailleurs sénégalais sera déroulée le lundi 1er décembre 2025, à la première heure de cours, dans les écoles et établissements du Sénégal.



Un comité a été mis en place pour élaborer une fiche pédagogique à l'usage des enseignants, précisant les objectifs, les contenus, les méthodes et les modalités de mise en œuvre.



Les inspections d'Académie sont invitées à :



-veiller à la bonne diffusion de la fiche pédagogique dans tous les établissements publics et privés de leur ressort;



-superviser l'organisation effective de cette activité dans les écoles et établissements;



-produire un rapport synthétique sur le déroulement de la séance, à transmettre au Secrétariat général qui assure la coordination technique, au plus tard le 5 décembre 2025.

