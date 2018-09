Une loi criminalisant les violences sexuelles entre en vigueur au Maroc

Une nouvelle loi criminalisant les violences sexuelles et le harcèlement entre en vigueur au Maroc.



La loi inclut une interdiction des mariages forcés et intervient à une période où les abus contre les femmes font souvent l'objet d'inquiétudes dans le pays.



Le texte, initié en 2013 et amendé à plusieurs reprises, avait été définitivement adopté en deuxième lecture le 14 février.



La loi marocaine incrimine désormais "certains actes considérés comme des formes de harcèlement, d'agression, d'exploitation sexuelle ou de mauvais traitement".



Elle prévoit des mesures de lutte contre le harcèlement dans les lieux publics, notamment des peines allant d'un à six mois d'emprisonnement ou une amende de 2 000 à 10 000 dirhams.