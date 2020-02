Une nouvelle centrale solaire en chantier au Burkina Faso

La ville de Pa à environ 200 kilomètres à l'ouest de Ouagadougou a été retenue pour abriter la nouvelle centrale solaire dont la construction vient de commencer.



Cette centrale, la deuxième du pays va coûter plus de 21 milliards de francs CFA et sera réceptionnée dans dix mois.



Selon une source proche du dossier la nouvelle source d'énergie solaire va alimenter 150 000 ménages.



Les 150 000 ménages seront repartis dans six localités, dont Pa une commune où les populations peinent à avoir accès à l'énergie témoigne Issouf Kaboré un habitant de la localité.



Cette centrale sera construite en partenariat public privé avec la groupe français Urbasolar qui va investir 21,5 milliards. Les 25 000 panneaux auront une production annuelle de 51,7 Gigawatt/h explique un responsable du groupe.



Le premier ministre burkinabè, Christophe Dabiré, a indiqué que la nouvelle infrastructure solaire sera la deuxième plus grande centrale du pays, mais la première d'une série de cinq à construire cette année pour porter la production solaire à 200 mégawatts à l'horizon 2021.



Toute la production sera rachetée par la société nationale d'électricité qui se chargera de la distribution.



Le coût du kilowattheure sera de 48 francs contre 75 le prix actuel pratiqué dans le pays. La centrale sera elle exploitée par la société pendant 25 ans avant d'être rétrocédée à l'État burkinabè.