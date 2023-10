Une nouvelle pirogue partie du Sénégal avec 56 personnes a débarqué en Espagne ce dimanche

Les jours et les mois passent et le Sénégal se vide de plus en plus de sa jeunesse qui prend la mer. Une pirogue partie du Sénégal avec à son bord 56 personnes dont 4 femmes a débarqué ce dimanche matin sur l’île d’El Hierro. Notre confrère espagnol annonce l’arrivée de deux autres pirogues. Tout porte à croire qu’elles viennent également du Sénégal.



Hier samedi, pas moins de 308 migrants partis du Sénégal ont débarqué sur les côtes espagnoles.